Псковская «Стрела» отправилась на этап всероссийских соревнований «Кожаный мяч» в Салават

11:42, 01 сентября 2026, ПАИ

Команда псковской спортивной школы по футболу «Стрела» выехала в Салават для участия в III этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч – лига юных футболистов» в дивизионе «Мегаполис». Турнир среди мальчиков 2015-2016 годов рождения пройдёт с 2 по 7 сентября на стадионе «Строитель». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования посвящены памяти легендарного советского футболиста, олимпийского чемпиона, многолетнего президента турнира Никиты Симоняна. В финальном этапе примут участие 16 команд – победителей региональных отборов.

Псковскую «Стрелу» на турнире представит команда Валерия Семёнова. В групповом этапе соперниками псковичей станут новосибирский «Исток», тюменский «Атлант» и команда «Строитель» из Татарстана.

По итогам группового этапа команды, занявшие первые и вторые места, продолжат борьбу в плей-офф.

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