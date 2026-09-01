Две псковские байдарочницы примут участие в Спартакиаде народов России

10:56, 01 сентября 2026, ПАИ

Две псковички Ангелина Семёнова и Елизавета Кожевина, представляющие Московскую область, примут участие в Спартакиаде народов России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования пройдут в Казани с 2 по 4 сентября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Псковские спортсменки поборются за медали в трёх различных дисциплинах: в одиночках, двойках и четвёрках на дистанции 500 метров. Отметим, что в двойках и четвёрках они сядут в один экипаж.

Всего в спартакиаде поучаствуют около 200 сильнейших спортсменов России по гребле на байдарках и каноэ, среди которых призёры Олимпийских игр Роман Аношкин, Илья Первухин, Илья Штокалов, Иван Штыль и Алексей Коровашков, а также чемпионы мира Захар Петров, Михаил Павлов, Екатерина Шляпникова, Павел Петров, Анастасия Долгова, Василий Погребан, Иван Дмитриев и Олег Жестков.

Спартакиада народов России по гребле на байдарках и каноэ проводится в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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