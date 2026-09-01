Пскович Павел Продченко стал призёром чемпионата России в командной велогонке
Уроженец Псковской области Павел Продченко, представляющий на соревнованиях Санкт-Петербург, стал бронзовым призёром чемпионата России в командной гонке по велоспорту на шоссе. Соревнования прошли в Белореченске, сообщает Федерация велосипедного спорта России.
Продченко выиграл командную бронзу в составе команды Санкт-Петербурга, которая заняла третье место на дистанции 75 километров. В сборную также вошли Владислав Созинов, Даниил Савекин и Андрей Белянин.
Первое место заняла сборная Москвы, а второе – сборная Самарской области.
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