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Спорт

Пскович Павел Продченко стал призёром чемпионата России в командной велогонке

Уроженец Псковской области Павел Продченко, представляющий на соревнованиях Санкт-Петербург, стал бронзовым призёром чемпионата России в командной гонке по велоспорту на шоссе. Соревнования прошли в Белореченске, сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Фото: Федерация велосипедного спорта России. Павел Продченко на фото крайний справа

Продченко выиграл командную бронзу в составе команды Санкт-Петербурга, которая заняла третье место на дистанции 75 километров. В сборную также вошли Владислав Созинов, Даниил Савекин и Андрей Белянин.

Первое место заняла сборная Москвы, а второе – сборная Самарской области.

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