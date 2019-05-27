Псковские легкоатлеты поднялись на высокие ступени пъедестала на Всероссийских соревнованиях

22:20, 27 мая 2019, ПАИ

В Волгограде состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Центре спортивной подготовки, Центр представляла мастер спорта России Наталья Спиридонова и кандидат в мастера спорта России Евгений Караваев.

В дисциплине «прыжки в высоту» Наталья Спиридонова поднялась на первую ступень пьедестала с результатом 180 см.

В дисциплине «прыжок в длину» Караваев Евгений занял первое место с результатом 6.11.