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Псковские легкоатлеты поднялись на высокие ступени пъедестала на Всероссийских соревнованиях

В Волгограде состоялись Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном Центре спортивной подготовки, Центр представляла мастер спорта России Наталья Спиридонова и кандидат в мастера спорта России Евгений Караваев.

В дисциплине «прыжки в высоту» Наталья Спиридонова поднялась на первую ступень пьедестала с результатом 180 см.

В дисциплине «прыжок в длину» Караваев Евгений занял первое место с результатом 6.11.

 

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