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Культура

Отчетный концерт духового оркестра состоялся в псковском колледже искусств

Отчётный концерт духового оркестра состялся в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова на минувшей неделе. Дирижёр – Станислав Жиров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Зрители услышали произведения отечественных и зарубежных композиторов - П.И. Чайковского, Джаккомо Пуччини, Франца Шуберта, Антонина Дворжака, Жака Офенбаха и др.

Прозвучала музыка из художественных и мультипликационных фильмов Владимира Косма, Эннио Мариконе, Алана Менкена, Евгения Доги.

Дирижёр Станислав Жиров представил публике своё авторское сочинение «Воспоминание о духовом оркестре».

В качестве солистов оркестра выступили студенты 2 – 4 курсов специализации «Духовые и ударные инструменты» колледжа Алексей Кричевский (гобой), Алексей Козлов (кларнет), Владислав Фёдоров (баритон), Александр Светляков (тромбон), Александр Галецкий (триба), Александра Семёнова и Любовь Моисеева (дуэт валторн), а также студентка специальности «Хоровое дирижирование» Ирина Лупина (вокал).

Напомним, что отчётные концерты творческих коллективов – ежегодная традиция колледжа искусств.

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