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Культура

Фотовыставка «Улыбайся, я снимаю» открылась в псковском колледже искусств

Дипломная фотовыставка студентки 4 курса специализации «Фото и видеотворчество» Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Лады Андреевой открылась 22 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

Как рассказала автор – это её вторая персональная выставка. На ней представлено более 30 работ в портретном жанре.

По мнению фотографа, ей удалось запечатлеть людей разных по возрасту, по эмоциональному состоянию.

Помимо традиционных поздравлений от преподавателей комиссии Владимира Храбрецова, Татьяны Норден, Николая Владимирова, Ладу поздравила её мама - Ирина Анатольевна Андреева, специально приехавшая из Опочки.

Открытие выставки провела студентка 2 курса специальности «Социально-культурная деятельность» Екатерина Васильева.

Фотовыставка будет экспонироваться до 7 июня.

Адрес выставочного зала Псковского областного колледжа искусств: ул.Набат, 5.

Вход на выставку свободный.

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