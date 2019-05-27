Доверенность на «захват»?

09:43, 29 мая 2019, ПАИ

В середине марта этого года производство металлоконструкций, организованное в арендованном цехе на окраине Великих Лук, стало объектом классического «рейдерского захвата». На дверях здания был срезан замок, в помещениях отключили видеокамеры наблюдения, территорию взяли под контроль сотрудники частного охранного предприятия. При этом «захватчики» ссылались на доверенность от Росимущества, якобы легитимирующую все их действия… «Комсомолка» постаралась разобраться в этой запутанной истории.

Широчайшие полномочия

Объяснение про «доверенность от Росимущества», позволяющую по щелчку пальцев остановить действующее производство и запретить собственникам доступ к их дорогостоящему имуществу, звучало, на первый взгляд, абсурдно. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что такой документ действительно есть.

Здание № 11 на улице Малышева в Великих Луках числится в кадастровых документах как «блок вспомогательных цехов», находящийся вместе с земельным участком площадью 6,5 тысяч квадратных метров, на котором он расположен, в федеральной собственности. Здесь, в промзоне на окраине города, на протяжении последних нескольких лет работали ООО «Производственная компания Металлоформа», ООО «Торгинвест», ООО «Торговый дом Альянс-Трейд». В цехах у них были установлены дорогостоящие станки, хранились готовые изделия. Производственные и складские помещения эти фирмы арендовали у ООО «Инком», которое, в свою очередь, в 2004 году взяло их в аренду у Федедального агентства по управлению государственным имуществом - Росимущества.

12 марта временно исполняющий обязанности руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества по Псковской и Новгородской областям (для тех, кто не знает, в конце 2016 года псковское Росимущество было присоединено к новгородскому) Игорь Крестьянинов подписал распоряжение о расторжении договора аренды федерального имущества с фирмой «Инком». Как позднее сообщили представителям компании в ведомстве, основанием стало то, что арендатор, по мнению Росимущества, не исполнял обязательства по уплате аренды, накопив значительные долги, а также не содержал объект в надлежащем состоянии. В настоящее время законность расторжения договора оспорена в суде.

В тот же день, 12 марта, Игорь Крестьянинов выдал Валерию Багнюку и его сыновьям Артему и Эдуарду доверенность на то, чтобы «представлять интересы собственника, в том числе с привлечением сотрудников ЧОП, по обеспечению сохранности объектов недвижимого имущества» по адресу Малышева, 11. Обладателям доверенности предоставлялась «возможность круглосуточного доступа к вышеуказанным объектам недвижимого имущества в целях недопущения хищений имущества, а также взаимодействия с правоохранительными органами и совершения действий, связанных с выполнением данного поручения».

В тексте доверенности пояснялось, что ее обладатели наделяются такими полномочиями «в целях исключения риска утраты федерального имущества» в преддверии продажи земельного участка и здания: соответствующий аукцион был назначен на 29 марта. Особое доверие семейству было оказано в связи с тем, что Валерий Багнюк являлся «потенциальным покупателем»: он заявился на торги наряду с ИП Иванов С. М. и ООО «Торговый дом «Техно».

Стоит добавить, что по странному стечению обстоятельств семейству Багнюк принадлежит компания «М-Конструктор», также занимающаяся производством металлоконструкций и являющаяся прямым конкурентом фирм, работавших на Малышева, 11.

Заварили дело…

«Потенциальные покупатели», судя по имеющимся в распоряжении «КП-Псков» документам, незамедлительно повели себя как полноправные хозяева. Субарендаторы, у которых в цехах осталось дорогостоящее имущество и которым надо было срочно выполнять взятые на себя обязательства по контрактам, на территорию промзоны попросту не допускались.

В сложившейся ситуации предприниматели принялись бомбардировать заявлениями полицию и прокуратуру: правда, без особого успеха. А кроме того, не оставляли попытки попасть на охраняемую нанятым семейством Багнюк ЧОПом территорию, чтобы удостовериться, что с их собственностью все в порядке.

20 марта трое сотрудников ООО «Торговый дом Альянс-Трейд» все-таки смогли попасть на территорию своего цеха. Но дальше ситуация приняла совсем уж дикий оборот. По словам начальника охраны субарендатора Александра Пугленкова, когда он и двое его коллег зашли в цех, Эдуард Багнюк… вызвал сварщика и приказал ему заварить дверь, оставив людей взаперти. Вскрыть ее с помощью болгарки удалось только после того, как на подмогу осажденным прибыла полиция.

Похожая история спустя некоторое время произошла и с сотрудниками Росгвардии и ОБЭП, которые прибыли на Малышева, 11 по заявлению представителей ООО «Металлоформа», сообщивших, что члены семейства Багнюк вывезли принадлежащее компании оборудование. Сотрудников правопорядка попросту заперли на ключ на территории промзоны, и они несколько часов были вынуждены ждать, пока обладатели доверенности от Росимущества их отпустят.

Это, похоже, переполнило чашу терпения служителей закона: в отношении Валерия Багнюка был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). Однако, когда полицейские попытались доставить Валерия Багнюка в Великолукский городской суд, он, как следует из постановления по делу, стал «отталкивать сотрудников полиции из помещения, размахивать руками, ругаться нецензурной бранью, на неоднократные требования сотрудников не реагировал». В результате сотрудники полиции вынуждены были надеть на Багнюка наручники.

Но и это еще не конец истории! В возникшей потасовке приняли участие также его сыновья, Эдуард и Артем. Последний, как следует из постановления суда, отталкивал сотрудников полиции от отца, «хватался за форменную одежду, размахивал руками, выталкивал сотрудников из помещения», тем самым «оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции».

Все трое, впрочем, настаивали на том, что сотрудники полиции «вели себя некорректно и сами провоцировали конфликт». В итоге судья Александр Андреев оштрафовал каждого из родственников на сумму в… одну тысячу рублей.

Казус или норма?

Аукцион по продаже земельного участка и здания цеха на Малышева, 11 состоялся в назначенный срок: 29 марта. Его победителем был признан ИП Валерий Багнюк: он предложил 33 миллиона 554 тысячи рублей при начальной цене в 17 миллионов 660 тысяч рублей. Правда, пока непонятно, сумеет ли бизнесмен воспользоваться плодами своей победы. Результаты аукциона опротестовало и ООО «Инком», считающее, что договор аренды с ним был расторгнут с нарушением закона, и один из участников - индивидуальный предприниматель Сергей Иванов.

Истцы в своих заявлениях отмечают, что Валерий Багнюк выступал сразу в двух ипостасях: как представитель ведомства и как участник торгов, получив таким образом преференции и возможность не допустить к осмотру здания других соискателей. Тем самым он, по мнению истцов, нарушил положения Федеральных законов «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О защите конкуренции».

Еще более примечательно, что сделать это великолукский предприниматель смог, кажется, благодаря всемерной поддержке руководства новгородского Росимущества. Похоже, доверенность, предполагающую возможность использования частного охранного агентства, он, как показывает история, трактовал чрезвычайно широко. Складывается впечатление, что, выдав доверенность на охрану объекта одному из потенциальных покупателей, ведомство наглядно реализовало известное правило, согласно которому «кто что охраняет, тот то и имеет». Хотелось бы понимать, является ли такая практика со стороны Росимущества повсеместной и широко распространенной или же великолукская история «родом из лихих 90-х» - это какой-то казус и исключение из правил? Однако руководитель Межрегионального территориального управления Росимущества по Псковской и Новгородской областям Татьяна Пайвина отвечать на вопросы редакции относительно всей этой истории отказалась.

Кстати, в ведомстве «Комсомолке» сообщили, что Игорь Крестьянинов уже месяц как не работает в новгородском Росимуществе. Совпадение? Не думаем…

Денис СОВЕТНИКОВ