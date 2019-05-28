За избиение знакомой стулом в Международный женский день осуждён житель Дедовичей

10:03, 28 мая 2019, ПАИ

Жителя Дедовичей отправили на полгода на исправительные работы с удержанием 5% из заработной платы в доход государства за причинение легкого вреда здоровью женщине, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

8 марта пьяный злоумышленник из-за неприязни ударил несколько раз свою знакомую стулом по голове, рукам и ногам. Она получила рану затылочной области слева, кровоподтек и ушиб мягких тканей левой кисти, ушиб мягких тканей левого коленного сустава.

Его осудили по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.