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Общество

«Бронзу» завоевали псковские курсанты на чемпионате СЗФО по дзюдо

Спортсмены Псковского филиала Академии ФСИН России стали бронзовыми призерами чемпионата Северо-Западного федерального округа по дзюдо в Тосно (Ленинградская область), в котором приняли участие около сотни спортсменов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН РФ.

В частности, курсант Дарья Кузьмина заняла третье место в весовой категории до 70 килограммов. Среди мужчин «бронзу» в весовой категории до 66 килограммов завоевал псковский курсант Шамиль Шахбанов. Ахмед Нурмагомедов занял третье место в весовой категории до 90 кг.

Кроме того, курсанты Шамиль Шахбанов и Ахмед Нурмагомедов подтвердили разряд кандидата в мастера спорта России по дзюдо.

Тренируют спортсменов преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН РФ Антон Эрастов и Кирилл Романов.

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