В псковском лесу пойманы нарушители госграницы

09:14, 28 мая 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, четыре гражданина одной из стран Западной Азии задержаны в лесу в Пыталовском районе в нескольких сотнях метров от государственной границы. Иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы страны.

В ведомстве напоминают, что за незаконное пересечение границы предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.