0
15:12
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
13:50
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
10:44
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
21:22
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
17:34
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
15:54
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
15:37
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
Еще новости
Происшествия

В псковском лесу пойманы нарушители госграницы

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой иностранных граждан.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, четыре гражданина одной из стран Западной Азии задержаны в лесу в Пыталовском районе в нескольких сотнях метров от государственной границы. Иностранцы привлечены к административной ответственности в виде штрафов с административным выдворением за пределы страны.

В ведомстве напоминают, что за незаконное пересечение границы предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
27 мая 2019
Парусник из Санкт-Петербурга повредил припаркованный в порту Германии микроавтобус
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
19 мая 2019
Прощание с профессором Вершининой состоится 21 мая
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
19 мая 2019
Устроивший ДТП в Великих Луках пьяный иеродиакон не сядет в тюрьму
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
18 мая 2019
В Пскове автомобиль протаранил ограду на Троицком мосту
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
17 мая 2019
«Пылевой дьявол» испугал псковичей
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
17 мая 2019
Сообщения о минировании зданий в Псковской области проверяют правоохранительные органы
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
17 мая 2019
Псковский «Акваполис» эвакуировали из-за сообщения о минировании
14-летняя девочка пропала в Псковском районе
17 мая 2019
14-летняя девочка пропала в Псковском районе

Идет загрузка...