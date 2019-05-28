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Общество

Как выбрать идеальное мороженое, рассказали в Роскачестве

Чтобы в жаркий день насладиться вкусом качественного мороженого, прежде всего, следует обращать внимание на этикетку. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». 


Второй фактор - вес. Вес порции должен быть указан в граммах, поскольку вся продукция в соответствии с ГОСТ 31457-2012 измеряется специалистами именно в этой единице, а указание производителем веса, например, в миллилитрах не будет соответствовать ее фактической массе.

При производстве мороженого допускаются многие натуральные стабилизаторы и загустители, в том числе, камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Этих добавок не стоит бояться – их содержание, как правило, находится на крайне низком уровне. Если вас настораживает наличие Е-добавок, то отдавайте предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин.

Мороженое должно быть равномерного цвета. «Оттенки белого» зависят от процента жирности: чем он выше, тем «желтее» цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем, отмечают эксперты Роскачества.

Мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. В магазине можно найти только закаленное мороженое, в то время как мягкое там просто не может продаваться. Закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.

Если мороженое откалывается — значит, это качественный продукт; отколоть маленький кусочек от продукта – самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции. Если морожено покрыто кристалликами льда – значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен.

Если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. К окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и «усыхает».

Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров. Такой продукт не несет угрозы здоровью, но отличается по вкусу и консистенции.

Рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых – не более 3–4 раза в неделю, для детей – 2–3 раза в неделю.

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