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Общество

Михаил Ведерников: Мы гордимся теми, кто несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником – Днем пограничника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Глава области подчеркнул, что пограничная служба не знает мирного времени, поскольку на всей протяженности российских границ каждый день «кипит работа по защите национальных интересов и безопасности наших граждан». Михаил Ведерников отметил, что здесь трудятся первоклассные профессионалы, которые известны стойкостью, находчивостью и преданностью Отечеству.

«Псковская область, как один из важнейших государственных форпостов, имеет особое значение в этой миссии, – сказал он. – Я хорошо знаю те вызовы, с которыми вам приходится ежедневно иметь дело, и то рвение, с которым вы боретесь с национальными угрозами. Мы гордимся теми, кто в мирные годы несет на себе нелегкое бремя по защите наших рубежей». Губернатор убежден, что псковские пограничники будут и впредь достойно нести службу.

Михаил Ведерников пожелал пограничникам сил, здоровья, благополучия и успехов в непростом труде на благо России и ее граждан.

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