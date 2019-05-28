Рабочая группа создана в Пскове во исполнение резолюции о повышении качества питания школьников

11:14, 28 мая 2019, ПАИ

В Пскове организована рабочая группа по вопросу увеличения предоставления субсидий из местного бюджета на обеспечение питанием муниципальные образовательные учреждения. Решение принято в администрации Пскова по исполнению резолюции по итогам «родительской экспертизы», которую провели в 26 школах города в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Члены рабочей группы займутся организацией индексации финансирования расходов на питание школьников в муниципальных образовательных учреждениях Пскова. Также в планах - работа по предписаниям контролирующих органов и выделению дополнительных средств на укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых, пояснила региональный координатор проекта «Крепкая семья», и. п. главы города Елена Полонская.

Возглавит рабочую группу заместитель главы администрации Пскова, член общественного совета проекта «Крепкая семья» Александр Коновалов. В ее составе также: начальник городского управления образования Анна Кузыченко, финансисты и представители исполнителей услуг по питанию учащихся.