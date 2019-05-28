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Общество

На цирковом шоу в Острове побывали воспитанники реабилитационного центра

Накануне Международного дня защиты детей активисты «Единой России» пригласили воспитанников реабилитационного центра на представление цирка, гастроли которого проходят в Острове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Бесплатные билеты партийцы получили по бартеру, обеспечив помощь в организации шоу. Поддержку оказал депутат фракции «Единой России» в районном Собрании Владимир Никифоров. Свой вклад внесли активисты «Молодой Гвардии Единой России», которые занимались установкой декораций и оборудования, размещали афиши и распространяли буклеты.

20 ребят смогли посмотреть представление с участием акробатов, жонглеров и клоунов, пообщаться с артистами и вручить им подарки, изготовленные своими руками.

Владимир Никифоров отметил, что такие акции островское отделение партии проводит уже не первый год. «Это стало доброй традицией. Мы рады подарить праздник детям с ограниченными возможностями и ребятам из малообеспеченных семей. Мы будем стараться и впредь устраивать маленькие праздники, чтобы у них было как можно больше поводов для радости и хорошего настроения. Партия использует каждую возможность помочь детям, оказавшимся в сложной ситуации», - сказал он.

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