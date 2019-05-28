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Общество

«Ни ума, ни сердца»: псковичи возмущены вырубкой кустарника в местах гнездования птиц у Мирожского монастыря

Фото: Максим Дубенской

В Пскове в дендропарке у Мирожского монастыря неизвестные вырубили кустарник в местах гнездования птиц. Соответствующий пост разместил псковский фотограф Максим Дубенской в сообществе «Контроль.Псков» в социальной сети Facebook.

«Какому умнику пришло в голову рубить кустарник на острове в Мирожском дендропарке во время гнездования? Есть ум у людей или нет?», - отметил Максим Дубенской.

Пользователи в комментариях к посту также остались недовольны ситуацией: «Либо абсолютно безграмотные управленцы, либо специально вредят всем!», «Вчера только там были, утки под кустами на яйцах сидят», «Ни ума, ни сердца».

Территорию вокруг реки Мирожки в Пскове благоустроят в рамках международного проекта ER65 «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» реализуется в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония 2014-2020».

Планируется, что проект будет реализован в течение 3-х лет. Бюджет составляет 619,7 тысяч евро, в том числе средства Управления строительства и капитального ремонта администрации города Пскова - 242,2 тысяч евро, Эколого-биологического центра - 36,8 тысяч евро, 10% из которых покрываются партнерами в качестве софинансирования.

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