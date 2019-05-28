Фестиваль искусств «Славянский базар - 2019» пройдёт в Витебске с 8 по 17 июля

11:03, 28 мая 2019, ПАИ

XXVIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар - 2019» пройдёт в Витебске с 8 по 17 июля, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

За 10 фестивальных дней зрителям презентуют порядка 20 концертов, покажут более десяти спектаклей. Также состоятся выставки и творческие встречи. Помимо сценических площадок праздник будет проходить в парках, скверах, на площадях и улицах Витебска. На фестиваль приедут звезды российской и не только российской эстрады.

На сцене Летнего амфитеатра в Витебске состоятся три юбилейных концерта. Стас Михайлов представит праздничную программу «Всё для тебя», приуроченную к 50-летию исполнителя. Валерий Леонтьев покажет программу «Я вернусь…». Своё 50-летие отметит ансамбль «Песняры».

Кроме того, группа «Кипелов» презентует свой третий студийный альбом «Звезды и Кресты» и исполнит хиты «Непокоренный», «Я свободен», «Воля и разум». Александр Панайотов покажет новую музыкальную программу и визуальное шоу «Чувствовать тебя». С новой программой Good Love выступит исполнитель Emin. Он представит синглы из нового русскоязычного альбома «Неба не боялись», а также хиты Still, «Я лучше всех живу», «Сбежим в Баку», «Сердце пополам» и другие.

На фестивале выступят Вячеслав Добрынин, Александр Маршал, Ирина Круг, Вилли Токарев, Сосо Павлиашвили, Виктор Королев, Евгений Григорьев (Жека), группа «Лесоповал». Предполагается, что участие в «Славянском базаре» примет народная артистка СССР София Ротару, которой в нынешнем году исполнится 72 года.

В списке выступающих на площадке «Europa plus TV. Hit non stop в Витебске» - Ольга Бузова, Леша Свик, Maruv, Монатик.

С полной программой «Славянского базара - 2019» можно ознакомиться здесь.