Мирра Горская выйдет на сцену в спектакле «Пиковая дама» накануне своего 92-летия

11:47, 28 мая 2019, ПАИ

6 июня актриса Мирра Горская выйдет на сцену Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина в спектакле «Пиковая дама» накануне своего 92-летия. Она исполнит роль старой графини Анны Федотовны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Мирра Александровна Иванова-Горская остаётся «играющей» актрисой. За ее плечами 76 лет сценической и трудовой деятельности, более 50 из них прошли в Пскове.

По словам актрисы, у неё два рецепта долголетия: доброе отношение к людям и сцена. «В моей жизни может быть любая трагедия. Но я знаю, что меня ждет зритель, поэтому я должна оставить все это там, за сценой. И я оставляю. Я иду со всей душой, со всей открытостью к моему зрителю, к моей сцене. Даже в самые трагические моменты. Утром у меня умерла мама, а вечером я играла на сцене веселую, задорную комедию. Потом уже, когда закончился спектакль, мне было плохо, я рыдала. И все равно я вышла на сцену. Только так, иначе я не умею», - рассказала Мирра Горская в одном из своих интервью.

Мирра Горская родилась 10 июня 1927 года, сценическую карьеру начала в 1943 году, выступая в госпиталях перед ранеными бойцами в составе творческой группы Ленинградского областного театра оперетты. Затем Мирра Горская работала в Пятигорской и Новгородской филармониях, с 1949 по 1951 годы играла в труппе Псковского драмтеатра. В 1970 году Мирра Горская вернулась в Псковский областной театр драмы имени Пушкина. В дирекции отмечают самые яркие её роли: наперсница молодых девушек, мамка Перфильевна в спектакле «Псковитянка» по пьесе Мея. Эту роль актриса исполняла 25 лет.

Сейчас Мирра Горская играет на Малой сцене театра историю «Пиковой дамы» Пушкина и является старейшей исполнительницей роли графини.



Заслуженная артистка Российской Федерации Мирра Горская награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ», медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной Войне», Почетным знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре», медалью «В память 1100-летия упоминания Пскова в летописи», почетными грамотами и благодарственными письмами областной и городской администраций, Государственного комитета Псковской области по культуре, Союза театральных деятелей Российской Федерации. В 2011 году получила благодарность президента за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.

Спектакль «Пиковая дама» состоится 6 июня в 19:00 на малой сцене театра. Забронировать билеты можно здесь.