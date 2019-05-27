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Спорт

Житель Пскова решил заработать на сборной России по хоккею

Житель Пскова решил заработать на сборной России по хоккею образца 2006 года. На одном из сайтов для размещения объявлений мужчина опубликовал сообщение о продаже вымпела Чемпионата мира по хоккею-2006.

Свои автографы на вымпеле, как утверждает его обладатель, оставили члены спортивной команды, которая отстаивала честь России 13 лет назад: Кирилл Кольцов, Денис Куляш, Вадим Хомицкий, Игорь Григоренко, Евгений Малкин. Пскович пояснил, что автографы ему удалось получить благодаря работе на границе.

Выручить за вымпел он хочет 200 тысяч рублей, но готов обсудить цену. «Пишите свои предложения», - добавил он.

70-й Чемпионат мира по хоккею в 2006 году проходил в Риге (Латвия). Победительницей турнира тогда стала команда Швеции, на втором месте - команда Чехии, на третьем - сборная Финляндии.

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