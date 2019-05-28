Впервые за много лет псковский театр кукол будет работать в июне

12:33, 28 мая 2019, ПАИ

Впервые за много лет псковский театр кукол будет работать в июне и покажет своим зрителям сразу шесть спектаклей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

1 июня зрителей ждет музыкальный спектакль «Карнавал животных». На глазах маленьких театралов оживут лев, антилопы, слон, летающие рыбы и французские улочки. Спектакль поставлен по одноименной сюите французского композитора Сен-Санса главным режиссером Театра кукол Александром Заболотным и петербургским художником Андреем Севбо.

На 9 июня запланирована театральная импровизация «Красная шапочка», рассказанная по мотивам сказок Шарля Перро. Это будет хорошо знакомая всем история о маленькой любопытной девочке Красной шапочке, о её маме, бабушке и сером волке. Но интересно, что сами сказочники не знают, как будет развиваться сюжет, совсем неожиданным окажется сказочный финал.

16 июня на спектакле «Терем-теремок» зрители театра узнают, кто живёт в волшебном домике: «В маленьком теремке уютно расположились Мышка, Лягушка, Зайка и Ёжик. Нашлось место даже медведю».

Для зрителей будет организована акция «В театр всей семьей», когда билеты на спектакль можно приобрести за 50% от стоимости. Речь идёт о спектаклях, которые состоятся 1, 16, и 22 июня. Также запланирована премьера постановки «Как стать артистом».

Зрители, купившие билет на спектакли 8 и 9 июня, могут получить пригласительный билет на спектакль «Цветочек аленький для Марфушки маленькой». Его артисты сыграют 18 июня в 17:30, кроме того в этот день публику ждёт небольшая творческая встреча.

Количество мест и число пригласительных билетов ограничено. Зрителям, оплатившим билет онлайн, достаточно позвонить в кассу и забронировать место по пригласительному билету, назвав фамилию.

Телефон касса театра кукол 56-33-13, 8 921 212 65 54. Заказ и бронирование билетов.