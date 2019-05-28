Памятник пограничникам открыли в Пскове

12:03, 28 мая 2019, ПАИ

28 мая в Пскове в сквере на пересечении улицы Труда и проспекта Энтузиастов открыли памятник пограничникам «Стражам границы», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На церемонии открытия собрались сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, ветераны погранслужбы, семьи офицеров, юнармейцы, представители казачества и жители города. В числе официальных лиц были начальник псковского погрануправления Андрей Парамонов, руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, председатель областного Собрания Александр Котов, вице-спикер ПОС Виктор Остренко, и. п. главы Пскова Елена Полонская, настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор, общественный советник губернатора Александр Голышев и начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

Почетное право открыть памятник предоставили Андрею Парамонову и Сергею Дмитриеву. Чин освящения памятника совершил отец Олег Тэор. От имени митрополита Псковского и Порховского Тихона он поздравил собравшихся с Днем пограничника и открытием памятника, а также пожелал, чтобы Россия всегда была в спокойствии и неприкосновенна.

По словам Андрея Парамонова, истории было угодно, чтобы Псков и регион столетиями стояли на защите рубежей. Он поблагодарил всех, кто на своем месте обеспечивает безопасность страны. Отдельную благодарность Андрей Парамонов выразил ветеранам и тем, кто принял участие в возведении памятника, который установлен на «народные деньги».

Затем состоялось награждение особо отличившихся офицеров погранслужбы и собак, которые задерживали нарушителей границы.

Сергей Дмитриев зачитал поздравление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором говорилось о том, что на протяжении многих лет пограничники первыми принимали удар, стояли на смерть, обеспечивая безопасность страны. Он отметил, что напряженная обстановка в мире накладывает высокую ответственность за обеспечение безопасности страны.

Андрей Калинин от лица аппарата полномочного представителя президента в СЗФО поздравил сотрудников управления с Днем пограничника. Он отметил символичность открытия на Псковской земле такого памятника. «Жители Псковской области гордятся вашими достижениями и ценят ваши труды», - обратился федеральный инспектор к пограничникам и пожелал им успехов в деле защиты рубежей.

Александр Котов поблагодарил инициаторов создания памятника, который станет визитной карточкой региона и города. Он поблагодарил пограничников за безупречную добросовестную службу по охране границ.

Ветеран погранслужбы Валентин Костенко назвал сегодняшнее событие знаменательным и заявил, что в этом памятнике олицетворяется подвиг пограничников в защите государства.

Елена Полонская также поздравила пограничников с праздником и открытием памятника. «Пограничники - первый и главный щит, закрывающий нас от недругов, защищающий от врагов», - сказала она и пожелала оставаться целеустремлёнными в исполнении обязанностей.

Скульптор, автор проекта Андрей Мартьянов согласился, что стражи земли псковской стоят на рубеже защиты Родины. «Надеюсь, жители оценят этот памятник, что он им придется по душе», - обратился он к псковичам.

Затем слово взял председатель Союза ветеранов погранвойск Сергей Глазков. «Инициатива по возведению такого памятника - наш долг», - сказал он и выразил признательность всем, кто принял участие в установке памятника. По его мнению, пройдут годы, и потомки оценят значимость этого события.

Завершилась церемония минутой молчания, оружейным салютом под звуки гимна РФ и возложением цветов к памятнику.

С инициативой установки памятника «Стражам границы» выступили ветераны пограничных войск в 2017 году. Работы по возведению фундамента начались в ноябре 2018 года. Выбор места возведения момента инициаторы обусловили близостью к Пограничному управлению и таможенно-правовому лицею. Авторы проекта памятника – сын пограничника Андрей Мартынов и архитектор Пётр Аникин.

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