Новый предмет по ЗОЖ появится в российских школах

12:44, 28 мая 2019, ПАИ

Новый предмет, направленный на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), появится в российских школах. Об этом рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

Новые программы планируется разработать для детей четырех возрастных групп. Ребят в возрасте от трех до шести лет будут обучать личной гигиене. В более взрослом возрасте школьникам расскажут, как регулировать состояние своего здоровья, учеников старших классов познакомят с принципами оказания первой медпомощи.

«Кроме учебников для четырех возрастных групп будут дневнички, как когда-то были по природоведению», - добавила Вероника Скворцова.

Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году. Работа над образовательно-воспитательными программами для детей ведётся в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в нацпроект «Демография».