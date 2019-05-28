Победителей конкурса ганзейского рисунка определили в Пушкинском заповеднике

14:45, 28 мая 2019, ПАИ

Вероника Маркова (Бежаницкая детская школа искусств), Анна Андреева (Бежаницкая детская школа искусств) и Элеонора Матвеева (Печорская детская школа искусств) стали победителями открытого дистанционного конкурса детского рисунка, посвящённого празднованию 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, конкурс был организован сотрудниками заповедника.

Сейчас на сайте музея сейчас размещён полный список победителей — дипломантов I, II и III степени в трёх возрастных категориях — и репродукции их рисунков.

Всего на конкурс поступило 35 работ из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Печорского и Островского районов. К участию в творческом соревновании пригласили учеников детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования, при этом от одного автора жюри принимало только одну работу в любой технике и на любом материале (ватман, картон, холст и прочее).

Выставка конкурсных работ будет открыта 8 июня на поэтической поляне в музее-заповеднике «Михайловское» в рамках Дней Пушкинской поэзии. Там же состоится и церемония награждения победителей. Музей-заповедник «Михайловское» выразил благодарность участникам конкурса и их педагогам.