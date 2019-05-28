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Общество

Победителей конкурса ганзейского рисунка определили в Пушкинском заповеднике

Вероника Маркова (Бежаницкая детская школа искусств), Анна Андреева (Бежаницкая детская школа искусств) и Элеонора Матвеева (Печорская детская школа искусств) стали победителями открытого дистанционного конкурса детского рисунка, посвящённого празднованию 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове. Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева, конкурс был организован сотрудниками заповедника.

Псковский кузнец. Вероника Маркова, 10 лет.

Сейчас на сайте музея сейчас размещён полный список победителей — дипломантов I, II и III степени в трёх возрастных категориях — и репродукции их рисунков.

В пути… Андреева Анна, 13 лет.

Всего на конкурс поступило 35 работ из Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого, Печорского и Островского районов. К участию в творческом соревновании пригласили учеников детских школ искусств и других учреждений дополнительного образования, при этом от одного автора жюри принимало только одну работу в любой технике и на любом материале (ватман, картон, холст и прочее). 

Осторожный купец. Матвеева Элеонора, 14 лет.

Выставка конкурсных работ будет открыта 8 июня на поэтической поляне в музее-заповеднике «Михайловское» в рамках Дней Пушкинской поэзии. Там же состоится и церемония награждения победителей. Музей-заповедник «Михайловское» выразил благодарность участникам конкурса и их педагогам.

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