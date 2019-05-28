Устранить выбоины на центральной улице в Пыталово обязала прокуратура районные власти

17:58, 28 мая 2019, ПАИ

В Пыталово прокуратура обязала администрацию района устранить выбоины на центральной улице города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

Сотрудники ведомства вместе со специалистами отдела ГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району выявили на улицах Красноармейской и Каупужа многочисленные выбоины, превышающие допустимые размеры. Крое того, на дороге отсутствует горизонтальная разметка.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» осуществление дорожной деятельности обеспечивается федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также физическими или юридическими лицами, являющимися собственниками таких автомобильных дорог или правообладателями земельных участков, предоставленных для размещения таких автомобильных дорог.

Прокуратура направила в Пыталовский районный суд исковое заявление с требованием обязать районную администрацию привести дорогу в порядок. Исполнение решения находится на контроле районной прокуратуры.