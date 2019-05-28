Студенты-медики из трёх стран собрались на конкурс профмастерства в Великих Луках

16:47, 28 мая 2019, ПАИ

28 мая на базе Великолукского медицинского колледжа стартовал четвертый конкурс профессионального мастерства с международным участием «Medica mente…», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В состязаниях принимают участие студенты, обучающиеся по специальности «Лечебное дело», из профильных образовательных учреждений Великих Лук, Пскова, Белгорода, Тихвина, а также из Даугавпилса (Латвия) и Полоцка (Белоруссия). В составе 6 команд - около 50 человек.

Конкурс начался с круглого стола с участием руководства образовательных медицинских учреждений, организаций здравоохранения России, Латвии и Белоруссии. Специалисты обсудили различные аспекты организации и прохождения производственной практики студентов, необходимость организации эффективного взаимодействия учащихся с медицинскими работниками.

Конкурсантам предстоит тестирование на знание теории, художественная презентация своих регионов и учебных заведений, а также практическая часть — решение клинических задач с использованием специализированного медицинского оборудования.

Руководитель Великолукского медицинского колледжа Александр Шулаев рассказал, что такие конкурсы очень нужны и востребованы. По его словам, они позволяют медикам, педагогам профильных учебных заведений из разных регионов и стран обменяться актуальной информацией, поделиться своими наработками. «Не менее важно и общение представителей студенческого сообщества», — добавил Александр Шулаев.

Студенческий конкурс профессионального мастерства «Medica mente…» (лат. — «лечить умом») был организован в 2016 году по инициативе Великолукского медицинского колледжа. Его девизом стала «Медицина без границ».