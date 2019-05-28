Сергей Елизаров: На митингах в Пскове против «Титана» выступают люди, которые не имеют отношения к экологии

16:44, 28 мая 2019, ПАИ

«Я побывал в Омске и мое мнение таково, что на митингах в Пскове выступают люди, которые не имеют никакого отношения к экологии», - заявил член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Псковской области Сергей Елизаров. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания Общественной палаты Псковской области 28 мая.

По словам Сергея Елизарова, все забывают о том, что неподалеку от Пскова находится АЭС, в других регионах также действует химическое производство.

«Я не химик и не биолог, но прислушиваюсь к профессионалам в области биологии и химии. Перед посещением Омска я связался с коллегами из ОНФ, и они мне сказали, что ситуация с заводами ГК «Титан» благополучная. Им я склонен доверять, потому что это мнение профессионалов», - подчеркнул Сергей Елизаров.

Он также отметил, что после посещения Омска остался удовлетворен предприятием ГК «Титан», которое относится к первому классу опасности. «Никаких противогазов и прочих страшилок мы там не увидели», - сказал Сергей Елизаров и напомнил, что псковское производство будет 2-го и 4-го класса опасности.

Директор псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко подчеркнул, что делегация увидела в Омске «большую химию» и, несмотря на большое количество предприятий, город «очень зеленый».

«Титан-Полимер» будет открыт в особой экономической зоне «Моглино». Предприятие будет производить ПЭТФ-гранулы (до 170 тысяч тонн в год) и БОПЭТ-пленку (до 70 тысяч тонн в год). Объём инвестиций в строительство завода - 13 млрд рублей. Будут открыты 500 новых рабочих мест.