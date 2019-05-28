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Общество

Власти Пскова поблагодарили библиотекарей за искреннюю любовь к профессии

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев от имени и.п. главы города Елены Полонской и депутатов Псковской городской Думы поблагодарил библиотекарей за чуткость, отзывчивость, интеллигентность, искреннюю любовь к книге и своей профессии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, об этом Владимир Воробьев сказал на круглом столе 28 мая, приуроченном к Общероссийскому дню библиотек, который прошел в Центре детского чтения.

Замглавы Пскова пожелал, чтобы библиотеках не иссякал поток любознательных читателей. Также представители библиотечного сообщества муниципалитета подвели итоги работы и поделились впечатлениями от поездки по обмену опытом к коллегам из петербургского Библиотечного центра общения «Современник».

Мероприятие завершилось награждением лучших сотрудников Централизованной библиотечной системы Пскова и праздничным концертом.

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