Сторублевые купюры начали лакировать

20:17, 28 мая 2019, ПАИ

На сторублевых банкнотах Банк России начал применять лаковое покрытие. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко, такую же технологию собираются использовать на банкнотах номиналом 50 рублей.

Владимир Демиденко пояснил, что более года активного обращения технология, используемая при выпуске двухсотрублевых купюр, показала себя очень хорошо – доля ветхих банкнот мала. Теперь Банк России переносит этот опыт на другие частые в обращении банкноты. При этом для потребителей изменения незаметны, поскольку на взгляд и на ощупь такое покрытие определить практически невозможно.

В этом году Банк России планирует лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот.