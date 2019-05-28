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Общество

Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове

Особенности и наиболее острые вопросы реализации в Псковской области национального проекта «Культура» рассмотрели участники выездного совещания в Приказной палате Псковского кремля 28 мая. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации, в мероприятии участвовали председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, депутаты Наталия Пилюс, Александр Шолохов, Светлана Савченко, первый заместитель губернатора ргеиона Вера Емельянова, представители профильных органов исполнительной власти области и руководство Псковского музея-заповедника.

Представители законодательной власти России и руководство Псковской области также обсудили распределение денег между субъектами, а также возможные организационные и методические рекомендации, законодательные инициативы по корректировке документа.

По окончании было решено, что региональные власти сформулируют свои предложения для более эффективной реализации областной составляющей нацпроекта «Культура», которые вынесут на обсуждение рабочей группы по парламентскому контролю за реализацией этого нацпроекта.

Депутат Госдумы Александр Шолохов подчеркнул, что представители профильного комитета проводят мониторинг ситуации, основываясь как на данных Министерства культуры РФ, так и по итогам подобных визитов в регионы России. По его словам, во многих субъектах, в том числе и малонаселенных, ситуация схожая. «У нас много системных вопросов, которые требуют решения», – сказал парламентарий.

После обсуждения вопросов, участники совещания осмотрели объекты культурного наследия, расположенные на территории Псковского кремля, и оценили завершающую стадию реставрации Окольного города.

27 мая в Пушкинских Горах состоялся круглый стол «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов». Его участники обсудили роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов.

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