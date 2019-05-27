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Общество

Андрей Михеев: Туризм дает эффект для социально-экономического развития

«Развитие туризма дает свои эффекты для социально-экономического развития», – заявил председатель комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Об этом с круглого стола «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов», который проходит в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах 27 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Михеев в своем выступлении подчеркнул, что наблюдается рост туристического потока в Псковскую область. Так, в 2018 году около 400 тысяч туристов официально разместились в гостиницах, а по неофициальным данным в Псковскую область приехало около 1 млн туристов. При этом, как он пояснил, фиксируется и рост доходов в сфере туризма.

Туризм, по его словам, одно из стратегических направлений для развития, и приложены достаточные усилия, чтобы развить эту отрасль, как для туристов, так и для бизнеса. Он напомнил присутствующим, что создан комитет по туризму, а также уделяется внимание объектам туристической и транспортной инфраструктуры – запущен скоростной поезд «Ласточка» между Псковом, Санкт-ПетербургомВеликим Новгородом и Петрозаводском, продолжается работа в расширении авиасообщения.

Андрей Михеев выразил благодарность за поддержку региона по реализации туркластера. «Это хороший пример сотрудничества государства и бизнеса», – сказал Андрей Михеев. Он пояснил, что Псковская область вошла в программу «Духовные истоки», в которой будут участвовать не только Псков, но и ряд других муниципальных образований.

Председатель комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямольская спросила у докладчика, какую долю составляют доходы от туризма в бюджете региона. Андрей Михеев сказал, что пока эта сфера занимает не более 5-7% в консолидированных доходах. По его словам, основные налогоплательщики не связаны со сферой туризма. Затем Елена Ямпольская поинтересовалась, рассматривается ли культурно-познавательный туризм как точка экономического роста. «Да, конечно, это точка роста», – ответил Андрей Михеев.

Председатель областного комитета рассказал, что прошли Дни Псковской области в Москве, в рамках которых состоялась презентация региона в Торгово-промышленной палате, и развитие туризма было одной из тем, которая вызвала интерес.

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