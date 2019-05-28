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Общество

Псковичи вошли в число лучших на Чемпионате по сверхлегкой авиации

Два борта от Псковской области в классе «автожир» в составе Константина Лужецкого и Алексея Ситникова, Кирилла Бодрова и Дениса Багдеева вошли в тройку лучших на Чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации в Крыму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичам не хватило суммарно 49 очков до второго места (7620 очков - Тульская область и 7571 очков - Псковская область). А за Тульскую область, заметили в пресс-службе, боролся экипаж двукратных чемпионов мира и чемпионов Европы за последние 3 года.

По результатам личного зачета экипаж в составе Константина Лужецкого и Алексея Ситникова завоевал золотую медаль, а экипаж Кирилла Бодрова и Дениса Багдеева – серебрянную. Псковские спортсмены взяли оба первых места в личном зачете как на Кубке России, так и на Чемпионате России по сверхлегкой авиации.

Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов поздравил их с победой и отметил, что спортсмены показали отличный результат, великолепно отработав все задания.​ Они поборются за призовые места на чемпионате Европы, который пройдет в литовском городе Ингалина с 7 по 17 августа.

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