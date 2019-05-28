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Общество

Останки серфингиста нашли в Финском заливе

Фрагменты тела 18-летнего участника молодежной сборной России по виндсерфингу, который недавно погиб под мотором «Метеора», нашли в Финском заливе. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Издание отмечает, что молодой человек был опытным спортсменом, участвовал в крупных международных соревнованиях, занимая при этом призовые места. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Водолазы искали останки спортсмена более суток.

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