Останки серфингиста нашли в Финском заливе

22:31, 28 мая 2019, ПАИ

Фрагменты тела 18-летнего участника молодежной сборной России по виндсерфингу, который недавно погиб под мотором «Метеора», нашли в Финском заливе. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Издание отмечает, что молодой человек был опытным спортсменом, участвовал в крупных международных соревнованиях, занимая при этом призовые места. В обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Водолазы искали останки спортсмена более суток.