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Общество

Акцизы на алкоголь могут понизить в латвийском приграничье

В латвийском приграничье вполне можно уменьшить акциз на алкоголь, сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс. Как пишет DELFI Эстония, власти Латвии отреагировали на новости о том, что Эстония с 1 июля на 25% снижает ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки. По словам чиновника, «он не видит в этом большой проблемы». Он отметил, что в регионе важно сохранить конкурентоспособность.

Министр добавил, что в случае снижения акциза на спиртное придется решить, где взять дополнительный доход или снизить расходы.

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме уже 14 мая представил правительству варианты снижения акциза на алкогольную продукцию.

 

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