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Общество

Правительство может расширить скидки для проезда школьников в поездах

Правительство РФ может установить для детей от 7 до 10 лет скидку в размере 50% на проезд в поездах в летний период, пишет газета «Известия». Обсуждение ведется в рамках реализации комплекса мер по обеспечению отдыха детей на 2019–2023 годы. 

На данный момент льгота предоставляется школьникам в возрасте от 10 до 17 лет, причем за счет ОАО «РЖД». Минпросвещения и Минтранс прорабатывают возможность возложить эти траты на федеральный бюджет. В случае, если идея найдет поддержку, РЖД получат еще одну субсидию.

В этом году компания направила 1,7 млрд рублей на обеспечение проезда для детей от 10 до 17 лет. По данным экспертов, расширение возрастной категории приведет к увеличению суммы до 2,26 млрд рублей.

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