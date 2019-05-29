Правительство может расширить скидки для проезда школьников в поездах

08:35, 29 мая 2019, ПАИ

Правительство РФ может установить для детей от 7 до 10 лет скидку в размере 50% на проезд в поездах в летний период, пишет газета «Известия». Обсуждение ведется в рамках реализации комплекса мер по обеспечению отдыха детей на 2019–2023 годы.

На данный момент льгота предоставляется школьникам в возрасте от 10 до 17 лет, причем за счет ОАО «РЖД». Минпросвещения и Минтранс прорабатывают возможность возложить эти траты на федеральный бюджет. В случае, если идея найдет поддержку, РЖД получат еще одну субсидию.

В этом году компания направила 1,7 млрд рублей на обеспечение проезда для детей от 10 до 17 лет. По данным экспертов, расширение возрастной категории приведет к увеличению суммы до 2,26 млрд рублей.