«Отцовский капитал» появится в России

08:40, 29 мая 2019, ПАИ

В России может появиться субсидия за рождение третьего ребенка - «отцовский капитал». Такое предложение содержится в докладе комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, пишет газета «Известия».

Новая выплата не будет исключать материнский капитал и станет дополнительной мерой финансовой поддержки. По своему размеру «отцовский капитал» будет сопоставим с материнским, который в настоящее время составляет 453 тысячи рублей. Многодетные отцы смогут получить субсидию при условии, если дети воспитываются в одной семье, а родители состоят в браке.

Запустить проект планируется с Дальнего Востока. Также в число пилотных регионов, скорее всего, войдут Калининградская область, Севастополь и Крым.