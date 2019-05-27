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Спорт

Кубок ВС РФ по парашютному спорту стартовал в Пскове

28 мая в Пскове стартовал Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, посвящённый Герою Советского Союза генералу армии В. Маргелову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. 

В торжественной церемонии открытия принял участие командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Игорь Каплий.

Турнир собрал 58 спортсменов, представляющих западный, восточный, юго-восточный военные округа, в также команды ВДВ и ЦСКА. Соревнования пройдут в личном и групповом состязаниях по точности приземления.

Прыжки с парашютом будут выполняется с высоты 1000 метров на мишень диаметром 16 сантиметров.

Кубок завершится 30 мая.

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