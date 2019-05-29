20-километровую экскурсию по Изборско-Мальской долине проведут для псковичей

09:10, 29 мая 2019, ПАИ

1 июня состоится пешая экскурсия-поход по Изборско-Мальской долине. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, участники экскурсии узнают много нового о родных краях. Рассказ будет вести псковский экскурсовод Дмитий Беляев.

«Эта долгая прогулка - около 20 км - налегке откроет не только множество объектов: храмов, каменных крестов, мельниц, залежей вулканических пород — туфа, источников, бьющих из под-земли, но и пройдет через невероятно красивые места, - обещают организаторы. - Как здорово смотреть на Изборск или Мальский монастырь, стоя вдалеке от них, наблюдая за ними, грациозно вырастающими среди холмистых ландшафтов и водной глади».

Название маршрута по Изборску и его окрестностям можно обозначить как «Дорогами легендарного Трувора». Ведь если поверить в то, что Трувор, брат Рюрика, основал град и княжил тут, то это значит, он мог прийти сюда водным путем по реке Обдех. Эту реку участники экскурсии тоже пересекут.



Но это и дороги художника Николая Рериха. Сразу несколько объектов здесь он писал красками. Например, Труворов крест. Который на самом деле никак не связан с князем, но установлен на кладбище недалеко от Труворова городища.



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