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Общество

Ввоз партии опасных лекарств для животных запретили в Псковскую область

Запрещён ввоз партии опасных лекарств для животных в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении ветеринарного контроля на российско-латвийской границе в МАПП «Убылинка» запрещён ввоз 1425,6 литров лекарственных и 2 тонн инсектицидных средств. Лекарственные препараты для ветеринарного применения и средства для борьбы с вредоносными насекомыми следовали с территории Латвии в Московскую область.

На ветконтроле инспекторы управления, в том числе, обнаружили лекарственные препараты, зарегистрированные в Республике Казахстан, оборот которых ограничен на территории РФ в соответствии с договором о Евразийском экономическом союзе. Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз опасных для применения лекарственных препаратов «Апраксил» страна производства – Китай, «Цеквин LC», «Максифо LC», «Амокслав» - Турция.

Ввоз этих лекарственных и инсектицидных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза.

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