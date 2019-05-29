Московский концессионер прорабатывает вопрос строительства котельной в Гдове

11:10, 29 мая 2019, ПАИ

Московский концессионер – АО «Нева Энергия» – прорабатывает вопрос строительства новой котельной в Гдове. Об этом сообщил председатель комитета Псковской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что встречался с гендиректором АО «Нева Энергия» в Москве, который выразил соответствующую заинтересованность. Он рассказал, что стоимость котельной составит примерно 32 млн рублей, и есть вариант построить ее с участием Фонда содействия ЖКХ, который вложит 60% суммы, а 40% процентов заплатит концессионер. Таким образом, не будет нагрузки на местный бюджет и местные предприятия. Председатель комитета заверил, что строительство новой котельной решит вопрос с теплоснабжением школы, возведение которой планируется в Гдове.

По его словам, АО «Нева Энергия» также прорабатывает вопрос замены старых гдовских котельных на новые, более мощные, но при этом экономичные, содержание которых будет обходится дешевле. Сейчас акционерное общество просчитывает экономическую составляющую этого проекта. «Их заинтересовало наше предложение, это уникальная возможность – за счет средств федерального бюджета модернизировать свое хозяйство», – пояснил Сергей Грахов.

Что касается строительства новой школы в Гдове, то первый заместитель председателя областного комитета по образованию Геннадий Барышников отметил, что на данный момент администрация Гдовского района предоставила не всю необходимую документацию, поэтому муниципалитет не могут включить в программу строительства школ на 2019-2020 годы. Он и пояснил, что есть вопросы в подборе территории, строительстве теплоцентрали, электрике и энергетике.

Сергей Грахов подчеркнул, что комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству прорабатывает вопрос подключения школы к сетям, и тут есть несколько вариантов его решения. В частности, АО «Нева Энергия» просчитывает, чтобы за счет собственных средств провести теплоснабжение в школе. Председатель областного комитета сказал, что в течение пары месяцев надеются прийти к решению, и будут уже искать источники финансирования.

Геннадий Барышников предположил, что Гдов сможет войти в программу по строительству школы только в 2021 году

Бюджетный комитет регионального парламента решил к следующему рассмотрению этого вопроса запросить у исполнительной власти конкретный график работ по Гдову.