1
15:50
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
14:18
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
12:21
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
11:30
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе
10:09
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска
09:34
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
22:08
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
Еще новости
Общество

Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе

К обустройству транспортной развязки Псков — Гдов в рамках работ на втором пусковом комплексе Северного обхода вокруг города приступили дорожники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото с сайта pskov.ru

Также ведётся восстановление покрытия региональной дороги Солоново — Хотицы. На трассе от Пскова до Гдова специалисты фрагментарно фрезеруют существующее покрытие, устраивают земляное полотно. На отфрезерованных участках укладывается новое покрытие, также идёт устройство ливневой канализации, устанавливаются автобусные остановки.

В то же время на развязке идут работы по устройству путепровода: выполняется бетонирование плиты мостового полотна и её консольных частей, проводится гидроизоляция, уже установлены перила, идёт соединение путепровода с земляной насыпью, осуществляется опалубка под дренаж и устройство лестниц. 

Уже заасфальтировано покрытие путепровода и подходы к нему, асфальтобетон уложен и на съездах развязки.

Псковская область получила 200 млн рублей на продолжение строительных работ на Северном обходе. Средства выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» после переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министерством транспорта и Росавтодором.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
29 мая 2019
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
29 мая 2019
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе
29 мая 2019
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе 1
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска
29 мая 2019
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска 1
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
29 мая 2019
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
28 мая 2019
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове
28 мая 2019
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове

Идет загрузка...