Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе

11:30, 29 мая 2019, ПАИ

К обустройству транспортной развязки Псков — Гдов в рамках работ на втором пусковом комплексе Северного обхода вокруг города приступили дорожники. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по транспорту и дорожному хозяйству.

Также ведётся восстановление покрытия региональной дороги Солоново — Хотицы. На трассе от Пскова до Гдова специалисты фрагментарно фрезеруют существующее покрытие, устраивают земляное полотно. На отфрезерованных участках укладывается новое покрытие, также идёт устройство ливневой канализации, устанавливаются автобусные остановки.

В то же время на развязке идут работы по устройству путепровода: выполняется бетонирование плиты мостового полотна и её консольных частей, проводится гидроизоляция, уже установлены перила, идёт соединение путепровода с земляной насыпью, осуществляется опалубка под дренаж и устройство лестниц.

Уже заасфальтировано покрытие путепровода и подходы к нему, асфальтобетон уложен и на съездах развязки.

Псковская область получила 200 млн рублей на продолжение строительных работ на Северном обходе. Средства выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» после переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с министерством транспорта и Росавтодором.