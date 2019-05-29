Команда «Псковэнерго» поборется за звание лучшей на Северо-Западе

11:18, 29 мая 2019, ПАИ

В Вологде команда Северных электрических сетей «Псковэнерго» примет участие в межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей ПАО «МРСК Северо-Запада» с 3 по 7 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго.

Вести борьбу за первенство на межрегиональном уровне будут представители еще шести филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»: «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго» и «Новгородэнерго».

В состав псковской команды вошли мастер участка по эксплуатации воздушных линий Сергей Смирнов, производитель работ Андрей Григорьев и электромонтеры Александр и Никита Егоровы. Молодые люди впервые будут отстаивать честь коллектива псковских энергетиков на главном профессиональном конкурсе среди сильнейших коллег со всего Северо-Запада.

На протяжении последних двух недель команда напряженно готовилась к предстоящим соревнованиям на учебном полигоне Северных электрических сетей в Палкино. Тренировки проходили под руководством опытных наставников из профильных подразделений «Псковэнерго». Особое внимание уделялось вопросам укомплектованности бригады всеми необходимыми приборами, инструментами и приспособлениями, а также соблюдению правил охраны труда.

По словам руководителя команды – заместителя главного инженера «Псковэнерго» по производственной безопасности и производственному контролю Алексея Тимофеева, в этом году бригадам, занятым обслуживанием и ремонтом распределительных сетей 0,4 – 10 кВ, предстоит преодолеть семь этапов. Впервые на одном из них энергетики будут проводить осмотр оборудования с использованием компьютерного имитационного 3D тренажера.

Практическая часть соревнований предполагает замену дефектного изолятора на железобетонной опоре ЛЭП, техобслуживание разъединителя с использованием гидроподъемника, замену изолятора на КТП и тушение пожара на трансформаторной подстанции.

На манекенах участники продемонстрируют умение освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказывать ему доврачебную помощь. Независимо от этапа, любое нарушение техники безопасности будет наказываться штрафными баллами.

«Конечно, мы все желаем нашим ребятам удачи и достойного выступления, - отметил Алексей Тимофеев. Однако заняв любую ступень пьедестала они достигнут главной цели этого традиционного для энергетиков ежегодного мероприятия - повысят свое мастерство и качество производства работ на энергооборудовании».