0
15:50
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
14:18
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
12:21
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
11:30
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе
10:09
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска
09:34
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
22:08
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
Еще новости
Общество

Команда «Псковэнерго» поборется за звание лучшей на Северо-Западе

В Вологде команда Северных электрических сетей «Псковэнерго» примет участие в межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей ПАО «МРСК Северо-Запада» с 3 по 7 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковэнерго.

Вести борьбу за первенство на межрегиональном уровне будут представители еще шести филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»: «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнерго», «Комиэнерго» и «Новгородэнерго».

В состав псковской команды вошли мастер участка по эксплуатации воздушных линий Сергей Смирнов, производитель работ Андрей Григорьев и электромонтеры Александр и Никита Егоровы. Молодые люди впервые будут отстаивать честь коллектива псковских энергетиков на главном профессиональном конкурсе среди сильнейших коллег со всего Северо-Запада. 

На протяжении последних двух недель команда напряженно готовилась к предстоящим соревнованиям на учебном полигоне Северных электрических сетей в Палкино. Тренировки проходили под руководством опытных наставников из профильных подразделений «Псковэнерго». Особое внимание уделялось вопросам укомплектованности бригады всеми необходимыми приборами, инструментами и приспособлениями, а также соблюдению правил охраны труда.  

По словам руководителя команды – заместителя главного инженера «Псковэнерго» по производственной безопасности и производственному контролю Алексея Тимофеева, в этом году бригадам, занятым обслуживанием и ремонтом распределительных сетей 0,4 – 10 кВ, предстоит преодолеть семь этапов. Впервые на одном из них энергетики будут проводить осмотр оборудования с использованием компьютерного имитационного 3D тренажера.

Практическая часть соревнований предполагает замену дефектного изолятора на железобетонной опоре ЛЭП, техобслуживание разъединителя с использованием гидроподъемника, замену изолятора на КТП и тушение пожара на трансформаторной подстанции.

На манекенах участники продемонстрируют умение освобождать пострадавшего от действия электрического тока и оказывать ему доврачебную помощь. Независимо от этапа, любое нарушение техники безопасности будет наказываться штрафными баллами.

«Конечно, мы все желаем нашим ребятам удачи и достойного выступления, - отметил Алексей Тимофеев. Однако заняв любую ступень пьедестала они достигнут главной цели этого традиционного для энергетиков ежегодного мероприятия -  повысят свое мастерство и  качество производства работ на энергооборудовании».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участников субботников в Пскове наградили городские власти
29 мая 2019
Участников субботников в Пскове наградили городские власти
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
29 мая 2019
Последствия ливня: Улицы Пскова 29 мая ушли под воду
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
29 мая 2019
Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе
29 мая 2019
Дорожники приступили к обустройству развязки Псков — Гдов на Северном обходе 1
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска
29 мая 2019
С 1 июня подорожают билеты на «Ласточку» из Пскова до Великого Новгорода и Петрозаводска 1
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
29 мая 2019
Принять участие в посадке цветов в Детском парке приглашают псковичей 1 июня
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
28 мая 2019
Провести общероссийский форум православных экскурсоводов предложил митрополит Тихон в Печорах
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове
28 мая 2019
Особенности реализации нацпроекта «Культура» обсудили в Пскове

Идет загрузка...