Две музыкальные школы отремонтируют в Пскове и Великих Луках

12:23, 29 мая 2019, ПАИ

Две музыкальные школы отремонтируют в Пскове и Великих Луках за счёт программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом шла речь на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

Также на комитете было озвучено, что в рамках нацпроекта средства будут направлены и на киноконцертрый зал в Острове.