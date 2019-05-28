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Культура

Две музыкальные школы отремонтируют в Пскове и Великих Луках

Две музыкальные школы отремонтируют в Пскове и Великих Луках за счёт программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом шла речь на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

Также на комитете было озвучено, что в рамках нацпроекта средства будут направлены и на киноконцертрый зал в Острове.

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