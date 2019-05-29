Вертолётная площадка появится у Псковского перинатального центра

12:21, 29 мая 2019, ПАИ

У Псковского перинатального центра появится вертолётная площадка. Место для её размещения согласовали на публичных слушаниях 28 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Новое здание перинатального центра открылось в Пскове в январе. Его строительство находилось под личным контролем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Только за первые три месяца в новом перинатальном центре родились более 500 детей.

На слушаниях, прошедших под руководством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова, обсуждались проекты планировки и межевания территорий в границах улиц Юбилейной, Кузбасской дивизии и реки Великой. В документах отмечалось, что их принятие позволит привести в порядок участок у радиозавода, обустроить дорожную инфраструктуру с учетом требований безопасности дорожного движения. В частности, предполагается создание парковок.

Также проект предполагает создание парковой зоны в границах рассматриваемого участка. Там планируется обустроить специальные площадки для отдыха.

В рамках подготовки к прошедшим публичным слушаниям с 17 апреля по 27 мая все желающие могли ознакомится с вынесенными на них документами. Они находились в Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова.

В пресс-службе муниципалитета отметили, что общественные слушания носят рекомендательный характер, по их итогам администрация города может подготовить проекты решений.