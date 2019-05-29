Председатели арбитражных судов Северо-Запада собрались на заседание в Пскове

14:03, 29 мая 2019, ПАИ

29 мая председатели арбитражных судов Северо-Западного федерального округа собрались на заседание научно-консультативного совета в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

На заседании под руководством заместителя председателя окружного Арбитражного суда Андрея Филиппова руководители судов, судьи и представители Санкт-Петербургского государственного университета и Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина обсудят актуальные вопросы, возникающие во время рассмотрения дел.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова собравшихся поприветствовала исполняющая полномочия главы региона Вера Емельянова. По ее словам, для региона большая честь принимать такое высокое собрание. «Мы очень надеемся, что выработанные на заседании новые направления работы помогут создать благоприятную деловую среду и будут содействовать работе судов не только Псковской области и Северо-Запада, но и всей России», — отметила Вера Емельянова. Она пожелала участникам заседания продуктивной работы.

На совете выступят судьи, инициировавшие обсуждение проблемных вопросов, после чего запланирована их детальная проработка и поиск путей решения. Результаты утвердит Верховный суд и распространит практику на арбитражные суды Северо-Западного округа.

По итогам первого квартала 2019 года в Арбитражный суд Псковской области поступили порядка 1,3 тысячи исковых заявлений. Это на 9,6% меньше, чем в предыдущем году. 102 заявления касались признания несостоятельным (банкротом), по 37 таким делам производство было завершено. Всего судьи рассмотрели более 1 тысячи дел, причем количество рассмотренных в порядке упрощенного производства увеличилось на 9,5%.