Псковская писательница выпустила фантастический роман

13:29, 29 мая 2019, ПАИ

Фантастический роман «Мой темный принц» выпустила псковская писательница Ольга Шерстобитова, вторая книга дилогии – «Мое темное счастье». Об этом Псковскому агентству информации сообщила сама писательница. Тираж романа составил 3000 экземпляров от издательства «Альфа-книга» в серии «Романтическая фантастика».

«Главные герои романа – темный принц и русалка. Между ними тайны прошлого, разница в социальном положении, зов Серебряного русалочьего города… И построить отношения, найти свой путь порой непросто. Эта история с капелькой драматизма, о любви, свободе и выборе, а еще неизменным запахом моря!» – рассказала Ольга Шерстобитова.

Приобрести роман можно будет в торговой сети «Книжица». Поступление ожидается либо 31 мая, либо 3 июня. Роман будет представлен и в интернет-магазине «Лабиринт».