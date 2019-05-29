Изменения в Избирательный кодекс Псковской области одобрил комитет по законодательству облсобрания

14:41, 29 мая 2019, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов одобрили внесении изменений в Избирательный кодекс Псковской области. Об этом с заседания комитета, которое проходит 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик по вопросу, председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов пояснил, что в новом варианте законопроекта учтены изменения, внесенные в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Федеральным законом от 27 декабря 2018 № 550-ФЗ «О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В частности, увеличивается сумма избирательного фонда, которую теперь кандидат на выборах представительных органов сельских поселений может использовать без открытия отдельного избирательного счета, с 5 до 15 тысяч рублей.

Также, по предложению региональных отделений политических партий в закон вносятся поправки, которые необходимы для устранения внутренних противоречий и уточнения некоторых положений.

Кроме того, теперь кандидат на должность главы муниципального образования, выдвинутый избирательным объединением, которое не является юридическим лицом, представляет в избирательную комиссию решение о его создании. Также уточнено время предоставления документов для уведомления о самовыдвижении кандидата, о выдвижении кандидата (единого списка кандидатов) избирательным объединением - до 18:00 последнего дня, установленного законом срока.

Помимо этого, по словам Михаила Иванова, закон дополняется положением, что документы о выдвижении кандидата на должность губернатора области, главы муниципального образования, кандидата, включенного в заверенный список кандидатов по одномандатным округам, - подаются в избирательную комиссию одновременно. При этом из перечня необходимых документов исключаются фотографии кандидата и его биографические данные.

Все необходимые документы подаются в избирательную комиссию не ранее, чем за 55 и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования - общий период для выдвижения и регистрации увеличивается. В числе документов появится новый - подтверждающий оплату изготовления подписных листов за счет средств соответствующего избирательного фонда.

Михаил Иванов также отметил, что в законе теперь устанавливается перечень документов, из которых состоит первый финансовый отчет кандидата, избирательного объединения. В отчет включены сведения по состоянию счета на дату, которая предшествует дате сдачи отчета не более чем на пять дней. Как отметил председатель Избирательной комиссии Псковской области, это значительно расширяет период, на который можно представить отчет.