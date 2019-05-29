Уточнённые границы Псковской и Ленинградской областей будут утверждать депутаты

15:14, 29 мая 2019, ПАИ

Члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов одобрили внесение изменений в региональный закон «Об административно-территориальном устройстве Псковской области». Об этом с заседания комитета, которое проходит 29 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Лариса Васильева рассказала, что в начале 2017 года правительство Российской Федерации утвердило целевую модель «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», пунктом 1.3 которой предусмотрено внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах административно-территориальных образований. В целях обеспечения выполнения этого фактора необходимо проведение землеустроительных работ и внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов.

Лариса Васильева добавила, что в 2018 году правительство Ленинградской области организовало проведение землеустроительных работ по описанию с Псковской областью. При этом фактическая граница между субъектами не изменяется, а уточняется в связи с тем, что внесена в кадастр недвижимости по картографическому материалу, хранящемуся в государственном фонде данных без координат.

Докладчик пояснила, что в случае уточнения границ Росреестр рекомендует уполномоченному органу государственной власти субъекта принять решение (акт) об их утверждении, согласовав с органом государственной власти смежного региона.

В настоящее время в региональном законодательстве отсутствуют полномочия Псковского областного Собрания в части утверждения соглашения об уточнении положения границ региона, депутаты могут утверждать только их изменение.

Лариса Васильева добавила, что работы по межеванию будет вести Псковская область. «Деньги уже отложены. Порядка 300 тысяч, не больше», - уточнила она.

В итоге парламентарии поддержали законопроект и рекомендовали ПОС принять его в двух чтениях.