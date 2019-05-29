Участников субботников в Пскове наградили городские власти

15:50, 29 мая 2019, ПАИ

В Управлении городского хозяйства администрации Пскова наградили компании, участвовавшие в апрельских субботниках на территории города. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, благодарственные письма за подписью главы администрации города Александра Братчикова вручила его заместитель Елена Жгут.

Она поблагодарила компании за участие и выразила надежду, что к следующему сезону организации ещё лучше подготовятся к субботникам, а средств на их проведение будет выделено ещё больше.

Благодарственные письма получили региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экопром», ООО Дорожно-парковое объединение 1», Пенсионный Фонд России, Всероссийское общество инвалидов, ООО «АСПО», Псковский филиал Академии ФСИН России, Специализированная служба, Служба благоустройства города и другие.