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Общество

Участников субботников в Пскове наградили городские власти

В Управлении городского хозяйства администрации Пскова наградили компании, участвовавшие в апрельских субботниках на территории города.  Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, благодарственные письма за подписью главы администрации города Александра Братчикова вручила его заместитель Елена Жгут.

Она поблагодарила компании за участие и выразила надежду, что к следующему сезону организации ещё лучше подготовятся к субботникам, а средств на их проведение будет выделено ещё больше.

Благодарственные письма получили региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экопром», ООО Дорожно-парковое объединение 1», Пенсионный Фонд России, Всероссийское общество инвалидов, ООО «АСПО», Псковский филиал Академии ФСИН России, Специализированная служба, Служба благоустройства города и другие.

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