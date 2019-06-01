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Финалистов псковского Чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» выберут 1 июня

Финалистов Чемпионата по дворовому футболу «Весна – 2019» на Кубок губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выберут 1 июня, сообщил Псковскому агентству информации организатор турнира и руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов.

«Чемпионат проходит успешно, результат налицо», - заметил он и пояснил, что детских команд стало на 30% больше по сравнению с соревнованиями 2018 года. Андрей Бегмурадов добавил, что теперь на чемпионате, в основном, представлены дворовые команды, а не школьные. Финалистам он пожелал успехов и побед в жизни и на поле.

Соревнования пройдут в Пскове на стадионе «747» с 11:00 до 16:30. В них примут участие 18 школьных непрофессиональных команд, которые одержали победу в муниципальном и полуфинальном (зональном) этапе.

Церемония награждения и торжественное закрытие турнира состоится в 17:00. Призерам и победителям вручат грамоты, медали, кубки и ценные призы, а лучшим в номинациях «Лучший нападающий», «Лучший защитник», «Лучший игрок», «Лучший вратарь» - статуэтки. 

Победители в группе 2005–2006 годы рождения поедут на финал Чемпионата России по дворовому футболу, который запланирован в Санкт-Петербурге в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

В Псковской области чемпионат стартовал 4 мая, он собрал 114 команд из 22 муниципалитетов. Игры проходят в трех возрастных группах: 2007 – 2009, 2005 – 2006 и 2001 – 2004 годы рождения.

Проект «Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Лига дворового футбола» реализует ПРОО Военно-патриотический спортивный клуб «ШТОРМ» в рамках проекта Михаила Ведерникова «Команда2018» при поддержке регионального координатора «Детского спорта» Юрия Сорокина.  На эти цели выделена субсидия администрации области.

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