12 лет тюрьмы получил великолучанин за распространение наркотиков

16:18, 29 мая 2019, ПАИ

В Великих Луках местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы за распространение наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

26-летний гражданин принадлежал к организованному преступному сообществу, которое занималось незаконным сбытов синтетических наркотиков в Псковской области через Интернет-магазины и каналы в мессенджере Telegram. Великолучанин работал курьером («закладчиком»), он расфасовывал и помещал наркотики в тайники.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ. Он признан виновным в совершении 34 преступлений по пункту «а» части 4 статьи 228.1 и пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Приговор суда не вступил в законную силу.