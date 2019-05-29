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Общество

12 лет тюрьмы получил великолучанин за распространение наркотиков

В Великих Луках местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима и одному году ограничения свободы за распространение наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Великих Лук.

26-летний гражданин принадлежал к организованному преступному сообществу, которое занималось незаконным сбытов синтетических наркотиков в Псковской области через Интернет-магазины и каналы в мессенджере Telegram. Великолучанин работал курьером («закладчиком»), он расфасовывал и помещал наркотики в тайники.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ. Он признан виновным в совершении 34 преступлений по пункту «а» части 4 статьи 228.1 и пунктам «а» и «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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