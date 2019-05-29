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В Пскове эвакуировали жильцов многоэтажного дома из-за возгорания электросчетчика

Фото из группы Инцидент Псков в соцсети Вконтакте

Жильцы пятиэтажного жилого дома на улице Чехова в Пскове 29 мая были выведены на улицу пожарными. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло между вторым и третьим этажами около 12:30.

Уже через считанные минуты к месту ЧП прибыли 5 единиц техники и 13 человек личного состава.

Подъезд к этому моменту был сильно задымлен. Столб сизого дыма валил из распахнутых окон на лестничных площадках. Жильцам, находящимся в эти часы в своих квартирах, пожарные помогли выйти из помещений.

Возгорание быстро ликвидировали. Подъезд обесточен.

Фото: Мария Константинова из группы Жесть по-псковски соцсети Вконтакте

Жильцы дома предполагают, что причиной могло стать короткое замыкание из-за попадание в электрощит воды — в этот день в Пскове прошел сильный ливень.

В МЧС уточнили, что в результате возгорания никто не пострадал. Спасены были два человека.

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